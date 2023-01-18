Sırt çantasından bir bebeğin cansız bedeni çıktı
Kaynak: AA
Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde cansız bebek bedeni bulundu.
Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde cansız bebek bedeni olduğunu belirterek polisi aradı.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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