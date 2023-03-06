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06 Mart 2023 Pazartesi 22:44:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 22:44:00

Şırnak'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır, midibüs ve kamyonetin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Cizre ilçesinden Köyceğiz köyüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuş ve Katran köyleri mevkisinde kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, İsmail ve Rafia Olak, Gülizar ve Halide Kulat ile Sıraç Kaya, Halime Bilgin, Berivan Ağaç ve Bedia Oktay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Etiketler : Şırnak zincirleme kaza midibüs

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