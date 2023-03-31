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Şırnak'ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı
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31 Mart 2023 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 20:18:00

Şırnak'ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

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Şırnak'ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışının olduğu merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Birini mevkiinde ve Şırnak-Hakkari kara yolunda tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan karayolları ile İl Özel İdare ekipleri, yolu temizledikten sonra araçları bulunduğu yerden çıkardı.

Mahsur kalan vatandaşlardan Mansur Enç, kar yağışı nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı belirterek, "Ekipler yaklaşık 1 saat sonra yolu açarak araçlarımızı saplanan yerden çıkardılar ve biz de yolumuza devam edeceğiz. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

Etiketler : kar yağışı şırnak kar

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