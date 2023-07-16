Şırnak'ta help sendromlu vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: IHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ambulans helikopter, help sendromlu vatandaş için havalandı.
Beytüşşebap ilçesinde help sendromlu vatandaş için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla helikoptere ulaştırılan hasta S.B., Van Yüzüncü Yıl Üniversite Hastanesine sevk edildi.
- Şırnak'ta help sendromlu vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
- Tayvanlı Ta-wei Lui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu
- Antalya değil Ordu
- Hem meyve hem de elektrik üretiyor
- Jandarmanın sağ kolu TANK
- Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu