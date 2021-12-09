Şırnak'ta Ata'ya saygı nöbeti

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Ayvalık Köyü'nde askeri üs bölgenin nöbet kamerası görenlerin gözlerini yaşartan bir olaya tanıklık etti. Askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı.

OKUMAK İÇİN ÇOBANLIK YAPIYORLAR

Amca çocukları olduğu öğrenilen Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez internet ve bilgisayarları olmadığı için olaydan çok sonra haberdar oldu. Okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yaptıklarını söyleyen gençlerden Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilendik. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalanmışız" dedi.

Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirten Serhat Ölmez, "Bizim teknolojik aletlerimiz olmadığı için görüntüleri görmemiştik. Köyde arkadaşlarımız bize söyledi, görüntüleri izletti" dedi.

11. sınıf öğrencisi Ramazan Ölmez, "Tek isteğimiz, Anıtkabir'e gitmek ve o anları canlı yaşayabilmek" diye konuştu.