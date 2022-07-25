Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 27 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 27 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 paket sigara, 88 şişe alkol, 6 cep telefonu ve 2 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.