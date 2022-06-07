Sıralı Kebap: Menümüzde 27 farklı şehrin tadı ve kokusu var

Yeme-içme sektöründe 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Sıralı Kebap büyümeye devam ediyor. Temelleri 2016 yılında Antalya'da atılan, ardından Ankara ve Dubai'de lezzet tutkunlarını buluşturan Sıralı Kebap, yakında Etiler Nispetiye'deki yeni mekanında bu kez İstanbullulara hizmet vermeye hazırlanıyor.

2023'TE ORTA DOĞU'DA ŞUBELEŞECEK

Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik kardeşlerin yönetiminde büyüyen ünlü işletme, Adana dolama, fatteh, tarifi babaannelerine ait olan içli köfte ve kuru patlıcan dolma ile 'Cennet Çamuru' tatlısı lezzetleriyle adından söz ettiriyor. 2023 itibarıyla Bodrum, Abu Dhabi, Katar ve Kuveyt'te de yeni şubeler açmayı hedefleyen Çelik kardeşler, bu başarının sırlarını anlattı.

4 YIL BOYUNCA AR-GE ÇALIŞMASI YAPTIK

Kalite, lezzet ve sağlığı tüm maliyetlerin üzerinde tuttuklarını belirten Çelik kardeşler, "Menülerimizi 27 farklı şehirden temin ettiğimiz birinci sınıf ürünler ve özel tariflerimizle hazırlıyoruz. Market ürünü ya da ikinci kalite ürün asla kullanmıyoruz. Bu kalite çıtasını yakalayabilmek için dört yıllık bir AR-GE çalışması yürüttük. Bugün yolumuza yurdun 27 farklı noktasındaki iş ortaklarımızla birlikte devam ediyoruz" dedi.

KLASİK REÇETELERE İNOVATİF DOKUNUŞLAR

Hijyen ve huzurlu mekan konusunun da kırmızı çizgileri arasında yer aldığını belirten ikili, başarının bir diğer sırrını da klasik lezzet reçetelerini yenilikçi yaklaşımlarla harmanlamalarına bağladı: "Babaannemizin klasik reçetelerine inovatif dokunuşlar yapmayı seviyoruz. Trendleri takip edip özümüzden ve kalitemizden ödün vermeden menülerimizi güncelleyerek misafirlerimize yeni lezzetler sunmaktan keyif alıyoruz. Bu da bizi diğer işletmelerden ayırıyor."