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23 Mart 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 18:00:00

Sipsi için çırak arıyor

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Koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrenen 74 yaşındaki Halime Özke, sipsi kültürünün son temsilcisi! 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi'ne alınan Halime Nine, "Soluk yetmiyor' diye çalmak isteyen yok. Ben öldüğümde bu kültür de yok olacak" diyor.

EVİNİN GEÇİMİNİ BUNUNLA SAĞLADI

Denizli'nin Beyağaç İlçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 3 çocuk annesi ve 7 torun sahibi sipsi ustası Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi. Hayatında hiç okula gidemeyen ancak kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Halime Nine, sipsi yapımı ve kullanımında ustalaştı, yaptığı sipsileri satarak ailesinin geçimini sağladı. Nota bilmeden kınalı elleriyle çaldığı sipsisiyle ün kazanan yaşlı kadın, 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine alındı.

KAMIŞLARI KARANLIKTA TOPLUYOR

Sipsi yapımının kolay olmadığını anlatan Halime Nine, "Sipsi yapmak bir günümü alıyor. Dere kenarlarında ay karanlıkken kamışları koparıyorum. Ay aydınlıkken olmuyor, kamış ışık görünce çatlıyor. Kuruttuktan sonra şişi kızdırıp, delikler açıyorum. Sonra ucuna emziğini monte ediyorum. Bazen kızgın şişle sipsiyi delerken, kollarımı bile yaktığım oldu. Burundan soluk alıp verirken, ağızdan üfleyerek parmaklarla delikleri açıp kapatarak sipsiyi çalıyorum. Yapımını, gençlere öğretmek istiyorum ama gelen giden yok" dedi.

Halime Özke, "Benden başka sipsi yapan yok artık. Çalan çoktu ama artık yok. 'Soluk yetmiyor' diye çalmak isteyen yok. Ben öldüğümde sipsi kültürü de yok olacak. Sipsi kültürünün unutulmasını istemiyorum" diyor.

KAMIŞTAN YAPILAN ÜFLEMELİ BİR ÇALGI

Türk halk müziğine özgü kamıştan yapılan bir çalgı olan sipsi, kaval ve ney'e benzetilir. 15 ila 25 santim uzunluğunda olan ince bir kamıştan yapılan sipsiyi çalmak için üst kısmında bulunan bölgeye hava üflemek ve deliklere parmakları yerleştirerek çeşitli notaları çıkarmak gerekiyor.

Etiketler : sipsi halime özke yaşam
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