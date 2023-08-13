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13 Ağustos 2023 Pazar 17:35:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 17:35:00

Sinop'ta serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Kaynak: AA

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Sinop'ta serinlemek için denize giren kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen M.Y. (28) Akliman mevkisinde denize girdi.

M.Y'nin gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve cankurtaranlar M.Y'yi denizden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Y'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etiketler : Sinop Deniz Boğulma
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