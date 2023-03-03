Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA
Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı puro ve elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerindeki aramalarda gümrük kaçağı 119 puro ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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