VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Seçmenler oylarını nasıl kullanacak? İşte adım adım yapılması gerekenler
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor
Türk savunma sanayisine Afrika'da sınır güvenliği görevi
Boğazköy Barajı'ndaki kirlilik iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:58:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:58:00

Sinop'ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Sinop'un Durağan ilçesinde otomobilin gölete düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla göletten çıktı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, ilçeye bağlı İkizgöletler mevkisinde kontrolden çıkarak gölete düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, emniyet, sağlık, itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Araçtaki üç kişi kendi imkanlarıyla göletten kurtuldu. 17 yaşındaki Burhan D. ise itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölete düşen otomobil de çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Etiketler : Sinop Gölet otomobil
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Yetenek keşfedecek

Yetenek keşfedecek
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Sade Serenay

Sade Serenay
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX