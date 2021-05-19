Sınır hattındaki öğrenmenlerden türkü

Suriye sınırındaki Kilis'te görevli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında yöresel türküleri seslendirdi. 21 öğretmen farklı enstrümanlarla yöresel türkülerden oluşan potpuriyi seslendirdi. Kentin tarihi mekanları ve okullarda çekimleri yapılan kliple kent tanıtımına katkı sunulması amaçlanıyor.

