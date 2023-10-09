Sinem Çekinmez: Bellapais'in en büyük şubesini açıyoruz

10 Nisan 2004'te memleketi Adana'da kurduğu Bellapais Güzellik Merkezi'ni yeni şubelerle büyüten ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen güzellik uzmanı ve girişimci Sinem Çekinmez, ses getirecek bir proje için imza attı. Üç kişilik ekibiyle başladığı yolculuğunda devler arasına adını yazdıran ve franchising yoluyla markasını Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefleyen Çekinmez, zincirin en büyük şubesini kurmak için anlaşma yaptı.

İÇİNDE RESTORANLAR, KAFELER VE MAĞAZALAR DA OLACAK



Adana'da dört şubesi bulunan Bellapais'in beşinci şubesini yakında M1'de güzellik tutkunlarının hizmetine sokacak olan Sinem Çekinmez, bu yeni merkez için yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "Yeni şubemiz 4 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alacak. İçerisinde restoranlar, kafeler, çocuk oyun alanları, pırlanta satış noktaları, butik mağazalar, bir akademi, hekim uygulamaları ve 120 oda kapasiteli uygulama bölümü gibi birçok bölüm yer alacak. İmzaları attık, şimdiden çok heyecanlıyız."

KADINLARA İŞ DÜNYASINDA YER AÇIYORUZ



Bellapais Güzellik Merkezi zinciriyle özellikle kadınlara istihdam sağladığını ve kadınların iş dünyasında yer almalarını çok önemsediğini ifade eden Sinem Çekinmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece Adana'daki dört şubemizde toplam kadın çalışan sayımız 420. Markamızı büyütürken aynı zamanda kadınlarımıza istihdam sağlamak amacındayız. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren olmazsa olmaz unsur kadın istihdamı. Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmesi için kadınların çalışma hayatında daha çok yer almaları gerekiyor. Daha adil bir toplum için biz de daha çok kadına iş hayatında yer açmak için elimizden geleni yapıyoruz."