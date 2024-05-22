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22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:55:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:55:00

Sineklerin nefret ettiği 3 bitki! Bu bitkiler varsa eve gelmiyorlar

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Akşamları mahveden ve sinir bozucu olan sivrisineklere karşı bitkileri kalkan olarak kullanabilirsiniz. Sineklerin nefret ettiği 3 bitki kokusu bulunuyor. İşte sivrisineklerle savaşan bitkiler...

Sivrisineklere karşı marketten ne kadar ilaç alsanız da hepsi kısa vadeli çözüm oluyor. Fakat evde saksıda yetiştirebileceğiniz bir bitki tüm yazı sineksiz geçirmenizi sağlıyor.

Sivrisineklerin nefret ettiği 3 bitki kokusu var. Bu bitkilerden biri varsa sinekler eve gelmiyor. Sineklerle savaşmanın doğal ipucu evde bazı bitkileri yetiştirmek. Özellikle geceleri insanın kâbusu olan bu böceklerin ısırıkları bazen kaşıntıya, bazen de alerjiye neden olur. Bu zararlılardan kurtulmanın en pratik yolu bitkiler...

SİVRİSİNEKLERİN EN ÇOK NEFRET ETTİĞİ 3 BİTKİ

Sivrisinekler bazı güçlü kokulardan nefret eder! Bazı kokulu bitkilere karşı özellikle hassas kalırlar. Terasta, balkonda ve evde sineksiz huzurlu bir ortam için saksıda bitki yetiştirebilirsiniz.

1. Biberiye

Bu aromatik bitki, kokusu ve güçlü kokusu nedeniyle bu zararlılara karşı etkili bir bariyer oluşturur. Organik madde oranı düşük, süzülmüş toprağı seçin. Sıcaklık hafif olduğunda ve taslaklardan korunduğunda kısmi gölgede ekin. Biberiyeyi ilkbaharda ekmek daha iyidir. Biberiyenin düzenli sulamaya ihtiyacı vardır ve bu da elbette ilkbahar ve yaz ayları arasında artar. Yapraklar ıslak olmamalıdır.

2. Lavanta

Lavantayla kaliteli bir gece uykusuna erişebilirsiniz. Çünkü lavanta kokusu sivrisineklerin nefret ettiği bir kokudur. Hem iç hem de dış mekanlarda bu bitki bir kalkan görevi görür. Bu inanılmaz lavanta kokusu sivrisinekleri ve böcekleri uzaklaştırır. Kurutulmuş lavanta da mükemmel bir tekniktir. Evin giriş noktalarının önüne birkaç dal yerleştirin.

3. Limon otu

Limon otu zaten limon gibi kokar. Aslında limon otu kokusu sivrisinekleri çeken karbondioksit kokusunu maskeler. Bu bitki onların sizi rahatsız etmesini engeller. Etkinliğini organik bileşiklerinden biri olan sitronellole borçludur. Zamanla bu bitkiler oldukça büyür, bahçedeki bir pencere kutusunda veya saksılarda yetiştirilmeleri en iyisidir.

Etiketler : sinek sivrisinek sivrisineklerin nefret ettiği 3 bitki bitki
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