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23 Ağustos 2022 Salı 11:39:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 12:16:00

Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar

Kaynak: IHA

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Son Dakika Haberleri.. Silivri Kaymakamlık binasında, bir kişinin elindeki bıçakla kaymakamlıktaki görevli polislere saldırdığı iddia edildi.

Silivri Kaymakamlığı'nda polislere satırla ve bıçakla saldıran bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, 11.00 sıralarında Silivri Kaymakamlığı'nda yaşandı. Satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, Kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Etiketler : İstanbul Silivri polisi bıçak Silivri Kaymakamlığı çevresi
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