Şile'de kiremit mezarlar bulundu

İstanbul'un Şile ilçesinin yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık kiremit mezarlar bulundu. Köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması esnasında toprak kaymasıyla ortaya çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere haber verildi.