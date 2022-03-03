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Şile'de kiremit mezarlar bulundu
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03 Mart 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 11:30:00

Şile'de kiremit mezarlar bulundu

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Şile'nin yaklaşık 40 kilometre doğusunda, Roma döneminden olduğu tahmin edilen 15'e yakın kiremit mezar bulundu. Yol çalışmaları esnasında çıkan, bölgede ilk kez rastlanan ve içerisinde iskeletlerin de bulunduğu mezarların koruma altına alınması bekleniyor.

İstanbul'un Şile ilçesinin yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık kiremit mezarlar bulundu. Köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması esnasında toprak kaymasıyla ortaya çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere haber verildi.

Etiketler : İstanbul Şile ilçesi Büyükbucaklı Köyü
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