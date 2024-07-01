Silahlı hırsıza Türk tokadı!

Almanya Köln'de Türklerin işlettiği kuyumcuya maskeli ve silahlı bir hırsız girdi; İbrahim Dindar'a namluyu doğrultup altınları istedi. Dindar, soyguncuyu yumruklayarak devirdi; etkisiz hale getirdi. Zanlının kaçarken düşürdüğü telefondan hem kendi hem de 2 suç ortağının kimliği belirlendi; hepsi aynı gün yakalandı.

İbrahim Dindar

Geçmişte dövüş sporları yapan Dindar, "Sabah dükkana girdim, çok geçmeden kapı tıklandı. Kapıyı açtım; şüpheli silah çekti. Başta korktum ama sonra içgüdüsel bir refleksle elindeki silahı düşürüp yumrukladım" dedi. Dindar, istirahat etmesi için 1 gün izin veren patronuna da teşekkür etti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.