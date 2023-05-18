Silahla kapısına dayanan eşinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
Kaynak: AA
Sultanbeyli'de bir kadın, silahla kapısına gelen boşanma aşamasındaki eşini, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisi harekete geçirerek yakalattı.
Babasının evinde kalan H.Ö'nün boşanma aşamasındaki eşi S.Ö, 13 Mayıs'ta silahla evin kapısına geldi.
S.Ö'nün kapıya ateş etmesi üzerine, H.Ö'nün KADES uygulaması üzerinden bildirimde bulunmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, tutuklandı.
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