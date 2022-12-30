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30 Aralık 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 11:30:00

Sıla Şentürk'ün babası mahkeme kararını değerlendirdi: Gereken cezayı aldı, en azından içimiz ferahladı

Kaynak: AA

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Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını değerlendirdi.

Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, AA muhabirine, yaşadıklarının tarifi olmayan bir acı olduğunu söyledi.

"Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı." diyen Şentürk, şunları kaydetti:

"Söylemek istediklerimiz bunlar. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz, bir Sıla gitti, bir Sıla daha gitmesin. Adalet gereğini yaptı, her zaman adalete inanmıştık. Sıla kızımızı kaybettik, üzgünüz. Fotoğrafı evimizin duvarında asılı. Bu tür olayların biteceğini çok da zannetmiyorum ama inşallah biter, inşallah sonu gelir, temennim bu yönde. Söylenecek de çok bir şey yok adalet yerini buldu."

Bekir Şentürk, kendilerine bu süreçte destek olan Adalet Bakanlığı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve davanın avukatlarına teşekkür etti.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hüseyin Can Gökçek'e maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

OLAY

Ankara'dan Giresun'a gelerek, 16 Şubat'ta ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor. Bu davanın gelecek duruşması, Giresun

Etiketler : giresun sıla şentürk katil
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