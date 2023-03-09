Siirt'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Siirt'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte araçlarla alınan depremzede çocuklar, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda ağırlandı.

Filim izletilen çocuklara ikramlarda bulunuldu.