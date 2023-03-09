Siirt'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt'te misafir edilen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte araçlarla alınan depremzede çocuklar, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda ağırlandı.
Filim izletilen çocuklara ikramlarda bulunuldu.
- Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı
- Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı
- Depremzede ailenin olduğu araç tıra çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
- Siirt'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
- 89 yaşındaki hastanın karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı
- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay...