29 Mayıs 2020 Cuma 20:20:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 20:20:00
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.