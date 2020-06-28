Sigara hırsızlığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Sigara hırsızlığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde yer alan bir marketin rafında bulunan sigaraların çalındığını fark eden market sahibi Kadir Koç, duruma Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verdi.

Polis ekipleri şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin K. ve Celal K.’nın olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.