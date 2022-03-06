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06 Mart 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 19:30:00

Sıfır atık tesisi de atıklardan

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Çorum'da geçen yıl 'Sıfır Atık Getirme Merkezi' kuruldu. Kağıt, cam, atık yağ ve pillerin de olduğu 13 atığın geri dönüşümünün yapıldığı tesisteki bütün eşyalar atıkların geri dönüşümü ile hazırlandı.

2 BİN 500 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Çorum'da belediye tarafından geçen yıl 'Sıfır Atık Getirme Merkezi' kuruldu. Merkezde farkındalık oluşturulması amacıyla son 2 ayda 2 bin 500 öğrenci ve veliye de eğitim verildi. Tesiste mobilyalar, duvar süsleri, aksesuarlar ve kırtasiye malzemeleri dahil birçok eşya da atıkların geri dönüşümü ile hazırlandı.

Tesisin idari binasında mobilyalardan duvar aksesuarlarına çeşitli eşyalar yer alıyor.

DOĞAYI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ

Tesiste 13 atığın geri dönüşümünün sağlandığını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 'Sadece geçen yıl 28 bin litre atık yağın geri dönüşümünü sağladık. Bir gram yağın bile çevreye ne kadar zarar verdiğini düşündüğümüz zaman yaptığımız işin önemi daha iyi anlaşılabilir. Buraya gelen öğrenciler, atıkların nasıl değerli ürünlere dönüşebileceğini görüyorlar" dedi.

Etiketler : sıfır atık geri dönüşüm yaşam
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