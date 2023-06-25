Şifalı Yeşilçam şarkıları

Hastalara şifa dağıtan sağlık çalışanları, Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını seslendirdikleri koroyla yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşma imkanı bulurken hastalara da moral veriyor. Pediatri Uzmanı Dr. Derya Potur, kendisi ile Prof. Dr. Necati Çanakçı'nın kanun icracısı olduğunu, koroda 30 kişinin yer aldığını söyledi.



Yıpratıcı olan yaşamın, pozitif etki sağlayacak çeşitli faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Potur, "Yıpranmayı tamir etmek gerekir. Sanat da yıpranmayı tamir etmek için en önemli araç. Bu, sanatın her alanında olabilir, ben müziği seçtim. Müzik, ruhumuzu tamir eden başlıca şeyler arasında geliyor" diye konuştu.