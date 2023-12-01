Şifa veren lego sergisi

Beyin tümörü nedeniyle ameliyat geçirdikten sonra vücudunun sağ tarafında geçici felç meydana gelen 8 yaşındaki Kuzey Güvenç, 3 yaşından beri ilgiyle yaptığı legolarla ince motor becerilerini yeniden kazandı. Kemoterapi tedavisi süren Kuzey, anne ve babasının desteğiyle yıllardır özenle yaptığı otomobilden şatoya kadar farklı boyutlardaki legoların bulunduğu "Güneş Kuzey'den Doğuyor" başlıklı bir sergi de açtı.