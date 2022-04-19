Şifa ekibi zorlu yollarda

Bitlis'te sağlık ekipleri, her gün köyleri dolaşarak yaşlı, yatalak veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların takibini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor. Evde Sağlık Birimi'nde görevli Dr. Bahri Kaymak beraberindeki ekip ile Mutki'ye 50 kilometre mesafedeki Bozburun köyünün Serince mezrasına giderek buradaki yaşlı ve yatalak hastalara sağlık hizmeti verdi.

