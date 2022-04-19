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19 Nisan 2022 Salı 08:14:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 13:51:00

Şifa ekibi zorlu yollarda

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Bitlis'te sağlık ekipleri, her gün köyleri dolaşarak yaşlı, yatalak veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların takibini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor.

Bitlis'te sağlık ekipleri, her gün köyleri dolaşarak yaşlı, yatalak veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların takibini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor. Evde Sağlık Birimi'nde görevli Dr. Bahri Kaymak beraberindeki ekip ile Mutki'ye 50 kilometre mesafedeki Bozburun köyünün Serince mezrasına giderek buradaki yaşlı ve yatalak hastalara sağlık hizmeti verdi.

Etiketler : Şifa ekibi zorlu yollarda Dr. Bahri Kaymak Bitlis
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