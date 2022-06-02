VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
MSB EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu?
OPEC+ grubu temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'le iş birliği mesajı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Baykar'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 jesti
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı
Heyecanlandıran gelişme! Seri üretime geçildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Almanlara çağrı yaptı: Türkiye bulunmaz bir fırsat
Türkiye'den NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya'ya zor soru
"İsveç ve Finlandiya'dan 33 teröristin iadesini istedik"
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Çemezov: Yaptırım uygulayan ülkeler büyük bir pa...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor
Sıfır atık sıfır kayıp!
02 Haziran 2022 Perşembe 20:54:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 20:55:00

Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İlçede bir anda etkili olan rüzgar, Afşinbey Mahallesi'nde bulunan Afşinbey Apartmanının çatısını uçurdu.

O anlar ise başka bir apartmanın balkonuna çıkan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde balkona çıkan kadın, rüzgarı görüntülemek isterken karşısındaki apartmanın çatısının kalktığını ve çatının havada uçtuktan sonra yere düştüğünü kaydetti.

Kısa süreli panik yaşayan kadın daha sonra aparmandan içeri girdi. Çatı uçmasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Etiketler : Kahramanmaraş Afşin ilçesi cep telefonu kamerası
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
3 ödül birden

3 ödül birden
Defileye 2 ayda hazırlandı

Defileye 2 ayda hazırlandı
Kamp tatili

Kamp tatili
Yayında bayrak teslimi

Yayında bayrak teslimi
2. sezona devam kararı

2. sezona devam kararı
İzmir'i salladı

İzmir'i salladı
Onur ödülü Menderes Samancılar'a

Onur ödülü Menderes Samancılar'a
Sürpriz barışma

Sürpriz barışma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX