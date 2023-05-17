Şiddetli rüzgar birçok ilde çatıları uçurdu

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Esnaf Adem Karakaş, "Komşu binanın terası patlamış. İkiye ayrılıp uçmuş. İkiye ayrılınca yarısı caminin minaresine yarısı da buraya yola düşünce yoldan geçen yaşlı bir bayana çarptı. Ambulans çağırdık gönderdik. Durumu ağırdı." dedi.

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı uçtu. Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.

Yeşil Bağlıca Sitesi'nde de rüzgarın etkisiyle uçan çatı, parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.

Ayrıca site sakinlerinin balkonda bulunan eşyaları da fırtınanın etkisiyle otopark alanına düştü. Site sakinleri çatı parçalarını toplamaya çalıştı.

FIRTINA, ÇAYYOLU'NDAKİ CAMİNİN MİNARESİNİ YIKTI

Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camisi, saat 16.45 sıralarında şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkılırken ibadethanenin diğer bölümlerinde de hasar meydana geldi.

Bu sırada camide bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

Cami imamı Ahmet Tufan, fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirterek "Evin etrafındaki yerleri topluyordum. Çocuğumu içeri koydum, o arada bir ses duydum. Bir baktım minare aşağı indi. Hemen kızım içeriden fırladı geldi, 'Baba ne oluyor?' dedi. Kızım 'Tamam korkma.' dedim. Öğrencilerimizden biri de camiden çıktı, onda bir sıkıntı yok" diye konuştu.

İNŞAATIN ÇATISI UÇTU

Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi'nde, rüzgar, yapımı devam eden bir inşaatın çatısını uçurdu.

ŞANTİYENİN YEMEKHANESİ YIKILDI

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkiinde inşası devam eden 5. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.

Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.

Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık." dedi.

Öte yandan, ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.

5 İŞ YERİNİN ÇATISI UÇTU

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Sanayi sitesinde, rüzgar 5 iş yerinin çatısını uçurdu.

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araca zarar verdi.