Şiddetli lodos nedeniyle park halindeki aracın üstüne ağaç devrildi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2364 Sokakta gece saat 00.30 sıralarında park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini gören mahalle sakinleri durumu önce itfaiye ekiplerine daha sonra da aracın sahibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Park halinde duran ve plakası öğrenilemeyen otomobili sahibi gelerek olay yerinden kaldırdı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testere ile keserek parçalara ayırdı.

Ağacın devrildiğini gören Ahmet Doğan isimli bir kişi, "Ben evde oturuyordum, rüzgar esintisinden bir ses geldi. Dışarı bir çıktık ağaç düşmüş. Yaralı yok çok şükür ama bir arkadaşın aracının üstüne devrilmiş hafif hasar oluşmuş. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir cana bir şey olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek ağacı keserek müdahale ettiler" dedi.

Devrilen ağacı daha sonra kaldırılacağı öğrenildi.