Şiddete uğrayan sağlık çalışanı depremzedelere bağış şartıyla uzlaştı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Bayram Ceran, geçtiğimiz yıl hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Beyaz kod çağrısı üzerine Ceran, şiddet gösteren şahıstan şikayetçi oldu. Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ceran ve şahıs, uzlaştırma masasına oturdu. Bayram Ceran, depremzedelere 5 bin TL yardımda bulunması şartıyla uzlaşacağını söyledi. Şahıs ise Ceran'ın bu teklifini kabul etti. Bayram Ceran'a örnek davranışı dolayısıyla Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek tarafından teşekkür belgesi verdi.

"İNSAN KENDİNİ DÜŞÜNMÜYOR"

Aynı zamanda Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi üyesi olan Bayram Ceran, "Türkiye'ye geçmiş olsun. İçimiz yanıyor. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bende Kahramanmaraşlıyım. Böyle bir karar alma ihtiyacı duyduk. Keşke böyle olaylar yaşanmasa, keşke deprem olmasa, keşke beyaz kod olmasa, sağlıkta şiddet olmasa. Üzgünüm. Memleketimizin yaşadığı deprem felaketinden de çok üzgünüm. Zaten aklımız, kalbimiz deprem bölgesindeydi. Nasıl katkı sağlarız noktasında aklıma böyle bir şey geldi. İnsan kendini düşünmüyor. Oradaki insanları düşünüyorsun. O yüzden böyle bir karar aldım" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ BÖLGEDE GÖNÜLLÜ HİZMET VERMEKTEDİR"

Birli ve beraberlik ile bu zor günlerin aşılacağına dikkat çeken Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, "Bizde farkındalık olması açısından Türk Sağlık Sen olarak elimizi taşın altına koyup, depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışmalara başladık. Cansiperane olarak da sağlık çalışanlarımız bölgede gönüllü olarak hizmet vermektedir. Allah onların ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.

"KENDİSİ DE BİR DEPREMZEDE YAKINI"

Bayram Ceran'ın örnek bir davranışta bulunduğunu ifade eden Özübek, "Üyemiz Bayram Ceran, mahkeme uzlaştırmaya gidin şeklinde karar verince, çok güzel bir örnek davranış sergileyerek, 'Depremzedelere yardım ederseniz bende sizinle uzlaşırım ve sorun ortadan kalkar' dedi. Kendisi de bir depremzede yakınıdır aynı zamanda. Ailesi de depremde zarar görmüş ve şu an çadırda kalmaktadır. Bu örnek davranıştan dolayı kendisine sendikamız adına teşekkür ederim" sözlerine ekledi.