Sıcaklar İstanbulluları bunalttı

Kentte gün boyu etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgelik alanda dinlendi.

Anadolu Yakası'nda sıcaktan bunalan vatandaşlar Çengelköy'de denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar da sıcak havaya aldırış etmeden sahilde yürüyüş yapıp, balık tutarak vakit geçirdi.

Avrupa Yakası'nda bazı vatandaşlar Zeytinburnu'nda parklardaki ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti. Kimi vatandaşlar ise denize girerek serinlemeye çalıştı.

İstinye ve Emirgan'da da sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği görüldü.