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05 Haziran 2024 Çarşamba 10:48:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 10:48:00

Sıcak hava köpekleri de etkiledi: Denize girip serinlediler

Kaynak: IHA

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İstanbul'da artan sıcaklıklar sokak hayvanlarını da etkiledi. Kadıköy Moda sahilinde köpekler, artan sıcaklıklar nedeniyle denize girerek serinlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklıklar ve sıcak hava dalgası İstanbul'u etkisi altına aldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşlar serinlemek için gölgelere ve sahillere akın etti.

SOKAK KÖPEKLERİ DE NASİBİNİ ALDI!

Ülke genelinde özellikle son bir haftada artan sıcaklıklar sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiledi.

Sokak köpekleri, artan sıcaklıklardan etkilenerek serinleme yolları aramaya başladı.

Kadıköy sahilinde denize giren köpekler, ferahlamanın yollarını aradı.

Köpeklerin denize girdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan, sabah saatlerinde bir karganın da su birikintisinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Etiketler : köpek sıcak hava kadıköy
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