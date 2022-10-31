Sibel'i öldürüp, cesedi bazaya koyarak evi yakmaktan yargılanan nişanlısına müebbet istemi

Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi, 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'ın evinde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Çelik'in Halil Yılmaz ile nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, 'şüpheli' olarak Halil Yılmaz'ın peşine düştü. Ancak şüpheli bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olayın ertesi günü Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı. 2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı. Çelik'in, yargılamada istenen adli tıp kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.

CİNAYET ZANLISI YILMAZ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz'ı, ülkelerine ilticacı olarak girdiği ve politik olarak baskı gördüğü ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi. Çelik'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz geçen ağustos ayında Türkiye'ye getirildi. Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede cinayeti kabul etmedi.

MAHKEME SALONUNDA İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Yılmaz, tutuksuz sanık Selman Yılmaz ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yılmaz, bugün ilk kez mahkeme salonunda savunma yaptı. Yılmaz, sabah eve geldiğinde evi yanmış halde gördüğünü savunarak, "Sibel'in rahatsızlığı sebebiyle işe gitmesini istemiyordum. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Ben de tartışmadan sonra dışarı çıktım. Ertesi gün sabah saat 9-10 gibi eve geldim. Evin yanmış olduğunu ve önünde inceleme yapan polisleri gördüm. Halk da evin önünde toplanmıştı. Kulak misafiri olduğumda evin içinde cesedin olduğunu söylüyorlardı. Panik oldum ve uzaklaştım" dedi.

ALMANYA'YA TIR'LA KAÇMIŞ

Çelik'e ulaşamayınca internetten araştırma yaptığını savunan Yılmaz, "Ankesörlü telefondan Sibel'i aradım ama ulaşılamıyordu. Telefonum da evde olduğu için numaramı aradım ama o telefonla da ulaşamadım. Ballıkuyu'ya gidip bir internet kafede yanan ev hakkında araştırma yaptım. Başka bir isim çıkıyordu. Ertesi gün baktığımda Sibel'in ve benim fotoğrafımı gördüm. Ardından İstanbul'a gittim. Orada kalıp olayın aydınlanmasını bekledim. 2014'ten beri farklı bir suçtan aranmam olduğundan gelip ifade veremedim. Karayoluyla TIR'la kaçak olarak Almanya'ya gittim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Selman Yılmaz ise "Bu olayın bir an önce sonuçlanmasını ve kim suçluysa cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Söz alan Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, "Sanığın cinayet eylemini gerçekleştirdiği somut delillerle ortadadır. İfadesi öğretilmiş ifadelerdir. İfadelerinde çelişkiler vardır. Bir kadının karalanarak cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Gerçeğe usule aykırı beyanların mahkeme tarafından değerlendirildiğinde suçtan kaçmak için yapıldığı açıktır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, tutuksuz sanığın da tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA 19 ARALIK'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, tutuklu sanık Halil Yılmaz için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'yakarak mala zarar verme' 6 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Savcı, tutuksuz sanık Selman Yılmaz için ise beraat istedi. Esas hakkında mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, Halil Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.