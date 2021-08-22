22 Ağustos 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 17:00:00
Sezonun ilk palamutları tezgahta
Karadeniz'de büyük balıkçı tekneleri 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını yaparken, kıyı balıkçılarının serdiği ağlara takılan küçük palamutlar yüzünü gösterdi.
Karadeniz'de büyük balıkçı tekneleri 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını yaparken, kıyı balıkçılarının serdiği ağlara takılan küçük palamutlar yüzünü gösterdi. Mevsimin öncüleri sayılan ve "çingene palamudu" olarak adlandırılan küçük palamutlar, balıkçı tezgahlarında tanesi 10 liraya alıcı buluyor.