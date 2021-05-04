Sezaryen, çocukta astım riskini artırıyor

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma, sezaryen doğumların artışıyla alerjik hastalıkların da daha sık görülmeye başladığını söyledi. Akelma "Astım da bunlardan biri. Bebek sezaryenle doğduğu zaman anneden alacağı yararlı bakterileri alamamış oluyor" dedi.

