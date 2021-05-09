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09 Mayıs 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 17:30:00

Seyyar havuz

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize ya da havuza yüzmeye gidemeyen Erol Çoban, çareyi sahibi olduğu kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu.

Evinin bahçesine getirdiği kamyonetin kasasını naylon brandayla kaplayan Çoban, suyla doldurup, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte sıcak havada havuz keyfi yapıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde büfe işleten Erol Çoban, sokağa çıkma kısıtlamasında denize ya da havuza gidemeyince çareyi sahibi oldukları kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Kamyoneti evlerinin bahçesine park eden Çoban, kasayı naylon brandayla kapladıktan sonra suyla doldurdu. Kamyonetin kasasını, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su ile küçük bir havuza çeviren Çoban ve yeğenleri, 35 derece sıcaklığa ulaşan havada yüzmenin keyfini yaşıyor.

Sahibi oldukları kamyonetin boş durduğunu ifade eden Erol Çoban, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize gidemiyoruz. Sahiller kapalı, havuzlara da gidemiyoruz. Şehirlerarası yolculuk da kısıtlı olduğu için bizde çözümü bu şekilde bulduk. İş yerimizde kapalı. Çocuklar da evde sıkıldı ve dışarı çıkamıyorlar. Kamyonetin kasasını naylonla kaplayıp, su doldurduk. Havalarda güneşli ve sıcak olmaya başladı. Çocuklarla birlikte kamyonette havuz keyfi yapıyoruz. Çocuklar da eğleniyor biz de" dedi.

Volkan Karakuş ise, "Kısıtlama nedeniyle denize ve havuza gidemiyoruz. Çocuklar eğlenip, zaman geçirsin diye böyle bir şey yaptık. Biz de girip, çocuklarla eğleniyoruz. Hatta atlayıp, top bile oynuyoruz" diye konuştu. 12 yaşındaki Kaan Çoban da kamyon kasasındaki havuzda yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Etiketler : denizli seyyar havuz erol çoban
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