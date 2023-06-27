Seyfe Gölü Kuş Cenneti canlandı

Kırşehir'de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Seyfe Gölü'nde su seviyes son yağışlarla yeniden yükseldi. Seyfe Gölü'nde turnalar, ördekler ve flamingolar konaklamaya başladı.



Mucur ilçesinde bulunan Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti, son yağışlarla canlandı. Yaz aylarında tamamen kuruyan göle, son yağışlar ve karların erimesi adeta "can suyu" oldu.

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip, bir kısmı nesli tükenme tehlikesinde bulunan 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Seyfe Gölü'nde Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

Su seviyesini ve dürbünle de kuş türlerini inceleyen Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece Kırşehir'in değil, dünyanın en önemli sulak alanla