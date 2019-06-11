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11 Haziran 2019 12:37 | Salı

Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı ne zaman bitiyor? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutuluyor. Bayramın birinci günü hariç Şevval ayı boyunca ard arda tutulan Şevval orucu aralıklarla bu ay içinde tutulabilir. Ramazan’dan sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur. Şevval ayı orucu nasıl tutulur, önemi nedir? Şevval ayı orucu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.

2019 Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün olarak tutulur. Bayramın birinci günü hariç Şevval ayı boyunca ard arda tutulan Şevval orucu aralıklarla bu ay içinde tutulabilir. Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları tüm Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Ramazandaki tutmadığınız oruçlarınızın kazasını, şevval ayında tutmanızda dinen sakınca yoktur. Şevval ayı bir kısım dinî olayları hatırlatan özel bir ay olarak biliniyor. Önce hac hazırlığını hatırlatır bu ay. Ramazan'dan sonraki aylar zaten hac ayları sayılır.  Ramazan-ı Şerif'ten sonraki Şevval ayında oruç tutmak öteden beri sevimli bir adet olarak gelmiştir. Bir ay boyunca oruca alışmış olan insanlar, şevval ayında da altı gün oruç tutmaya büyük bir ilgi göstermiş, hatta teravih gibi sıcak bir ilgiyle şevval ayı orucunu sürdürmüşlerdir. Şevval ayı orucu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 

ŞEVVAL AYI ORUCU NEDİR? 
Ramazan’dan sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?
Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, Riyad, 2003; III, 421).   Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. (2)

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Şevval Ayı 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü sona eriyor. 

ŞEVVAL AYI ORUCU HAKKINDA HADİSLER
Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]
(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]
(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

 

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