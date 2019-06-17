Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Bunun üzerine tüm Müslümanlar Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı orucu nedir, hangi günler tutulur? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün olarak tutulur. Bayramın birinci günü hariç Şevval ayı boyunca ard arda tutulan Şevval orucu aralıklarla bu ay içinde tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.Şevval ayı hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, Riyad, 2003; III, 421). Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. (2)

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

ŞEVVAL AYI ORUCU NEDİR?

Ramazan’dan sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.

ŞEVVAL AYI ORUCU HAKKINDA HADİSLER

Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval Ayı 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü sona eriyor.