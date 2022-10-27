Sevim Alan'ın yeni markası tüketiciyle buluşuyor

Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirini büyütmeye devam eden ve Türkiye çapında 60 şubeye ulaşan Instagram fenomeni ve iş kadını Sevim Alan, yeni bir kozmetik markası yarattı. Alan'ın ekibinin uzun süreli AR-GE çalışmalarının ardından GoldenSA adlı markanın üretimine başlandı.



VÜCUT SPREYLERİ YAKINDA SATIŞTA

GoldenSA marka ürünler çok yakında satışa sunularak güzellik tutkunlarıyla buluşacak. Sevim Alan ilk etapta markasının vücut spreylerini piyasaya çıkaracak. 'Floral Boom', 'Vanilla' ve 'Velvet Petals' olmak üzere üç farklı çeşitte hazırlanan spreyler, koku tutkunları tarafından merakla bekleniyor.