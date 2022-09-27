VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!
Türkiye Yunanistan'a karşı çıkarlarını savunacak
EYT çalışması tamamlandı!
Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 2 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a karşı ülkemizin menfaatlerini tüm imkanları kullanarak savunmakt...
Ticaret Bakanı Muş: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti
İsveç Adalet Bakanlığı suçlu iadesini görüşmek için Türkiye'ye gelecek
Küresel piyasalar, sterlinde yaşanan çalkantı sonrası denge arayışında
Türk toplumu enerji bağımsızlığının yolunu rüzgar ve güneş enerjisinde görüyor
Japonya, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe'nin yasını tutuyor
Tayfun Burus: Mahkûmlara oyunculuk eğitimi vereceğiz
Sevim Alan dan Yetiştirme Yurdundan ayrılan Çoçuklara İş imkanı
Minikleri sevindirdi
Eşiyle birlikte son sahnesi
İngilizceleri yeterli değildi
Altılı Masa'da sıra sandalye pazarlığında
Bakırköy Dr. Sadi Konuk hastanesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği tespit edildi
HDP rotayı İP'e çevirdi! 'Randevusuz kahvaltıya giderim'
Türkiye'den İsrail açıklaması: Gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz
Kuzey Akım 1'de doğal gaz alarmı! Resmi kaynaklardan korkutan iddia
Türkiye'den o ülkeye SİHA mesajı
Sağanak yağmur geliyor!
ABD'den Ege Adaları açıklaması
27 Eylül 2022 Salı 10:31:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 10:39:00

Sevim Alan dan Yetiştirme Yurdundan ayrılan Çoçuklara İş imkanı

ABONE OL

Güzellik sektörünün önde gelen isimlerinden Sevim Alan, örnek teşkil edecek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Alan, akademisinin kapılarını 18 yaşına gelince yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlere açtı. 3 aylık eğitime alınacak olan gençler, başarılı olmaları halinde Sevim Alan Güzellik Merkezi şubelerinde işe alınacak.

Türkiye genelinde 50 şubesi bulunan Sevim Alan Güzellik Merkezi zincirinin kurucusu Sevim Alan, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Alan, güzellik sektörüne eleman yetiştiren Sevim Alan Akademi'nin kapılarını yetiştirme yurtlarında büyüyen gençlere açtı.

YEMEK VE KONAKLAMA İMKÂNI

Aileleri olmadığı için yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 18 yaşına gelince bu yurtlardan ayrılmak zorunda kalan gençlere yardım eli uzatmak ve onları topluma kazandırmak isteyen Sevim Alan, projesini yurt müdürleriyle görüşerek hayata geçirdi. Proje kapsamında; gençlere 3 ay boyunca eğitim verilecek. Bu süreçte gençlerin yeme-içme ve konaklama ihtiyaçları da karşılanacak.

ERKEKLERİ DE KAPSIYOR

Eğitimler sadece genç kızları değil, erkekleri de kapsayacak. Genç kızlara kalıcı makyaj, protez tırnak, estetisyenlik, güzellik uzmanlığı, cilt bakım uzmanlığı, erkeklere de resepsiyon hizmetleri, muhasebe, sosyal medya yönetimi alanlarında eğitimler verilecek. 3 ay sonunda hem eğitimlerde başarı gösteren hem de çalışmak isteyenlere Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin şubelerinde iş imkânı sunulacak. Böylece gençler meslek sahibi olacak ve yeni hayatlarında kimsenin desteğine muhtaç kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilecek.

Etiketler : Sevim Alan Güzellik Merkezi Alan Güzellik Merkezi protez tırnak estetisyenlik
İkinci kez baba oldu

İkinci kez baba oldu
Constanze'nin Thor'u

Constanze'nin Thor'u
Seul'dan ödülle döndü

Seul'dan ödülle döndü
Ben kolay kolay vazgeçmem

Ben kolay kolay vazgeçmem
Yıllar sonra kuaförde buluştular

Yıllar sonra kuaförde buluştular
İhanet gecesi

İhanet gecesi
Kızı büyüdü

Kızı büyüdü
Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim
Hadise gitti, Elçin geldi

Hadise gitti, Elçin geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes