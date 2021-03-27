  • BIST
    1382.15
  • Dolar
    8,0815
  • Euro
    9,5690
  • Altın
    450,1260
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
Türkiye'de vaka sayısı 30 bini aştı
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile terörle mücadeleyi görüştü
Çelik'ten Macron'a tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi
Film heyecanı
Ticarette DESTAN yazacak
Masumlar Apartmanı bereketi
Bahçeli'den flaş açıklamalar
Mısır'da ikinci facia!
Gıda israfını önlemek için yaygınlaştırılacak
"Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım"
Süveyş Kanalı'ndaki kapanma Avrupa'ya LNG sevkiyatını sekteye uğratıyor
Vedova: Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız
"Yüzde 99 başarı felakettir"
Bakan Soylu'dan merak uyandıran "kırmızı çizgi" paylaşımı
"ABD en fazla Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor"
İsmail Demir'den önemli açıklamalar
YSK, illerin milletvekili sayısını belirledi
28 Şubat'ın son kalıntıları da temizlendi
Türk doktorlardan büyük başarı! Yüzde 99 koruyor
'Sırtımdaki Kütüphane' yollarda
Annesi, ikinci kez can verdi
27 Mart 2021 Cumartesi 19:28:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 19:28:00

Sevgiyi seçtiler... Anneden şiddet, koruyucu aileden şefkat

ABONE OL

Öz annelerinden şiddet gören Mehmet ve İsa kardeşlere Dertli çifti koruyucu aile oldu. Gördükleri sevgi iki kardeşe başarıyı da getirdi, şimdilerde katıldıkları güreş ve atletizmde madalyalar kazanıp koruyucu ailelerini gururlandırıyorlar.

Kahramanmaraş'ta Mehmet ve İsa kardeşler küçük yaşlarda öz annelerinin şiddet ve işkencesine maruz kaldı. Kardeşlerin yaşadıklarından haberdar olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, harekete geçip çocukları koruma altına alarak yurda yerleştirildi. Vücutlarında sigara söndürülen 2 kardeş, bir süre yuvada kaldıktan sonra 2014 yılında Hüseyin ve Ayşegül Dertli çiftine verildi.

TOPLAMDA 6 KARDEŞ OLDULAR

O dönem 2 çocukları olan ailenin iki çocuğu daha oldu. Mehmet ve İsa da diğer 4 kardeşleriyle gerçek bir aile ortamında sevgiyi tattı. Bu sayede eğitimlerini de aksatmayan iki kardeş hem okullarında hem de okullar arası turnuvalarda katıldıkları güreş ve atletizmde madalyalar kazandı. Mehmet ve İsa, "Babamızı hiç görmedik, annemiz ise bizi sürekli dövüp, hakaretler ediyordu" dedi.

Yaşadıkları travmayı 7 yıldır yanında kaldıkları, 'Anne-baba' dedikleri Dertli çifti sayesinde atlatan Mehmet ve İsa kardeşler, "Yanlarında olduğumuz koruyucu aile keşke gerçek anne-babamız olsa" dedi.

Mehmet ve İsa'nın ilk zamanlarda dövülme korkusuyla yaşadığını ve travmayı 3 yılda zor atlattığını kaydeden Ayşegül Dertli, şöyle konuştu: "2 çocuğum vardı, sonra 2 çocuğum daha oldu. Yani 6 tane çocuğum var ve hiçbirini seçemem, 6'sı da birbirinden farksız."

Etiketler : kahramanmaraş şiddet işkence
Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar

Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar
İlk paylaşıma 12 bin yorum

İlk paylaşıma 12 bin yorum
Evlilik yakın

Evlilik yakın
‘Dedeler Duymasın' geliyor!

‘Dedeler Duymasın' geliyor!
Mesafeli konserler olsun!

Mesafeli konserler olsun!
Başarısının sırrı gerçeklik

Başarısının sırrı gerçeklik
Huysuz demek çok ayıp

Huysuz demek çok ayıp
Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma

Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma
Eleştilerim iyiliği için

Eleştilerim iyiliği için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER