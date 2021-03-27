Sevgiyi seçtiler... Anneden şiddet, koruyucu aileden şefkat

Kahramanmaraş'ta Mehmet ve İsa kardeşler küçük yaşlarda öz annelerinin şiddet ve işkencesine maruz kaldı. Kardeşlerin yaşadıklarından haberdar olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, harekete geçip çocukları koruma altına alarak yurda yerleştirildi. Vücutlarında sigara söndürülen 2 kardeş, bir süre yuvada kaldıktan sonra 2014 yılında Hüseyin ve Ayşegül Dertli çiftine verildi.

TOPLAMDA 6 KARDEŞ OLDULAR

O dönem 2 çocukları olan ailenin iki çocuğu daha oldu. Mehmet ve İsa da diğer 4 kardeşleriyle gerçek bir aile ortamında sevgiyi tattı. Bu sayede eğitimlerini de aksatmayan iki kardeş hem okullarında hem de okullar arası turnuvalarda katıldıkları güreş ve atletizmde madalyalar kazandı. Mehmet ve İsa, "Babamızı hiç görmedik, annemiz ise bizi sürekli dövüp, hakaretler ediyordu" dedi.

Yaşadıkları travmayı 7 yıldır yanında kaldıkları, 'Anne-baba' dedikleri Dertli çifti sayesinde atlatan Mehmet ve İsa kardeşler, "Yanlarında olduğumuz koruyucu aile keşke gerçek anne-babamız olsa" dedi.

Mehmet ve İsa'nın ilk zamanlarda dövülme korkusuyla yaşadığını ve travmayı 3 yılda zor atlattığını kaydeden Ayşegül Dertli, şöyle konuştu: "2 çocuğum vardı, sonra 2 çocuğum daha oldu. Yani 6 tane çocuğum var ve hiçbirini seçemem, 6'sı da birbirinden farksız."