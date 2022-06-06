Sevginin fotoğrafı

Ameliyat olan Elif'i hastane bahçesinde bekleyip pencereden görünce el sallayan kardeşlerin masum sevinçleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Bakan Koca, Elif'in yakında sağlığına kavuşacağını söyledi.

O ANLARI, BİR VATANDAŞ KAYDETTİ

Ankara'da, Hacettepe Hastanesi'nin önüne gelen çocuklar, ameliyat olan kardeşleri Elif'i pencereden görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Elif'e öpücükler gönderip el sallayan kardeşlerin masumiyeti ve heyecanı, o sırada hastane bahçesinde bulunan Ramazan Mervan Kurt isimli şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKAN KOCA DA KAYITSIZ KALMADI

Çocukların kardeşlerine seslenip el salladığı o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntülere ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, kist hidrat tanısıyla ameliyat olan Elif'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" dedi.

Hacettepe Hastanesi'nde yaşanan olay, sosyal medyada "Sevginin en saf hali" yorumlarıyla paylaşıldı.

