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09 Mayıs 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 18:30:00

Sevginin dönüşü yok

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Yıldız çifti 14 yıl önce 4 aylık Safa'yı evlat edindi. Safa 3 yaşına geldiğinde engelli olduğu öğrenildi. Yuva yetkilileri 'geri verebilirsiniz' dese de evlatlarından vazgeçmeyen aile, sevgi ve iyi bakım sayesinde Safa'nın yüzde 60 iyileşmesini sağladı.

Rize'de yaşayan Kamil (58) ve Asiye Yıldız (54) çifti çocukları olmayınca evliliklerinin 18'inci yılında Kocaeli Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası'na başvurarak 4 aylık erkek bebeği evlat edindi. Safa adını verdikleri bebekte bir süre sonra farklı davranışlar gören aile, onu hastaneye götürdü. Doktorlar 3 yaşındayken Safa'ya fenilketonüri teşhisi koydu. Çocuk yuvası yetkilileri 'çocuğu geri verebilirsiniz' dediğinde Asiye Yıldız karşı çıktı.

'ANNE' DEMESİ İÇİN YILLARCA BEKLEDİ

Geç teşhis edildiği için beyinde hasar bırakan hastalık nedeniyle konuşma ve hareket kabiliyeti olmayan Safa'ya Yıldız çifti o kadar büyük bir sevgiyle baktı ki, şu an 14 yaşında olan Safa'nın engeli yüzde 40 kaldı. "Ben anne kelimesini duymak için yıllarca bekledim" diyen Asiye Yıldız, "İlk anne dediğinde çok ağladım. Bana her anne dediğinde emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

'HAYATIMI BIRAKTIM, ONU HAYATA HAZIRLIYORUM'

Asiye Yıldız, "Onun için kendimden vazgeçtim, hiç özel hayatım kalmadı. Ben bu dünyadan gittiğimde kendi hayatını idame ettirebilmesi için onu hayata hazırlamaya çalışıyorum. İnsanlar bana 'sen doğurmadın ki niye bırakamıyorsun' diyor. Belki kendi doğurduğum çocuk da böyle olacaktı, onu bırakacak mıydım ki Safa'yı bırakayım" dedi.

Etiketler : rize safa yıldız yaşam haberleri
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