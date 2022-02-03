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03 Şubat 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 18:30:00

Sevgililer Günü'ne orkide hazırlığı

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Türkiye'nin süs bitkisi üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı çiçek şehri Yalova'da üreticiler, seralarda rengarenk orkideleri hazırlayıp satış noktalarına ulaştırmanın telaşını yaşıyor.

Türkiye'nin süs bitkisi üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı çiçek şehri Yalova'da üreticiler, seralarda rengarenk orkideleri hazırlayıp satış noktalarına ulaştırmanın telaşını yaşıyor. Üreticiler, "Orkide, çok zahmetli ve zor bir bitki. Fidesinden çiçeğine 8 ila 10 yıl gerekiyor. Üretimin yaklaşık yüzde 85'lik kısmını Sevgililer Günü'ne göre programlıyoruz" dedi.

Etiketler : Sevgililer Günü ORKİDE Yalova
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