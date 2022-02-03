Sevgililer Günü'ne orkide hazırlığı

Türkiye'nin süs bitkisi üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı çiçek şehri Yalova'da üreticiler, seralarda rengarenk orkideleri hazırlayıp satış noktalarına ulaştırmanın telaşını yaşıyor. Üreticiler, "Orkide, çok zahmetli ve zor bir bitki. Fidesinden çiçeğine 8 ila 10 yıl gerekiyor. Üretimin yaklaşık yüzde 85'lik kısmını Sevgililer Günü'ne göre programlıyoruz" dedi.