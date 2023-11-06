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06 Kasım 2023 Pazartesi 07:14:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 07:14:00

Sevgi ve Merhamet Timleri iş başında

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Iğdır Gençlik Merkezi'nde gençler, "Sevgi ve Merhamet Timleri Projesi" kapsamında bakıma muhtaç bireyler ile yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Iğdır Gençlik Merkezi'nde gönüllü hizmet veren gençler, "Sevgi ve Merhamet Timleri Projesi" kapsamında 3 yıldır bakıma muhtaç bireyler ile yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor. Yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için ziyaretler yapan gönüllüler, ihtiyaç duyan yaşlıların evlerini temizleyip küçük tamir ile bakım işlerine yardımcı oluyor.

Son olarak merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, eşi ve çocuğu vefat eden kimsesiz 60 yaşındaki Nergizer Alçiçek'in evini ziyaret eden gençler, burada temizlik ve bakım yaptı. Gençlik lideri Nazan Beken, yaşlı ve dezavantajlı kişilere ulaşarak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Projenin halkın ilgisini çektiğini anlatan Beken, farklı günlerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu haftaki çalışmamız, Nergizer teyzemizin evini temizlemek oldu. Teyzemizin her zaman yanında olacağız, sürekli kendisini ziyaret edip, ihtiyaçları varsa gidermeye çalışacağız. Gençlik Merkezi olarak her hafta bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Zeynep Bayrambey de Iğdır Üniversitesinde öğrenim gördüğünü, bu süre içerisinde Iğdır Gençlik Merkezinde gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

Etiketler : ığdır sevgi ve merhamet timleri bakıma muhtaç yaşlı
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