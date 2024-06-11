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11 Haziran 2024 Salı 16:34:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 16:34:00

Sevgi tüm acıların ilacı! 'Öpeyim de geçsin' sözü ne kadar doğru?

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Öpeyim de geçsin sözü ne kadar gerçek? Çocuklar yere düştüğünde, genelde ebeveynler ‘öpeyim de geçsin' diyerek teselli ederler. Peki ya gerçekten öpünce geçer mi? Sevginin gücü bir ağrının şiddetini azaltabilir mi?

Geçmişten günümüze gelen 'öpeyim de geçsin' sözü doğru çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalara göre, anne ve babanın çocuğun acıyan yerini öpmesi fiziksel acıyı azaltıyor.

SEVGİ TÜM ACILARI DİNDİRİYOR

Çocukların canları acıdığında başta anne-baba olmak üzere hemen olaya müdahale ederler. Adeta ebeveynler sevgileri ile çocuklarının acılarını dindirirler. Pittsburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ebeveynlerin dokunuşunun bebeklerde farklı hastalıklardan kaynaklanan acıları da azalttığını ortaya koydu.

ÖPÜNCE DAHA ÇABUK İYİLEŞİR

Anne ve babanın çocuğunun acıyan yerini öpmesi, çocuk için önemli bir mesaj içeriyor. Araştırmalar annesi ve babası tarafından öpülen çocuğun, öpülmeyen çocuğa göre daha çabuk iyileştiğini gösteriyor.

Etiketler : öpünce geçer mi sevginin gücü ağrıyı azaltır mı ÖPEYİM DE GEÇSİN
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