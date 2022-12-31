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31 Aralık 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 16:30:00

Sevgi Postanesi

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Yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyenler için Sevgi Postanesi kuruldu.

İstanbul Büyükçekmece'de Kent Meydanı'nda kurulan ve vatandaşlara nostalji yaşatan 'Sevgi Postanesi' unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizden birini hatırlatırken sevdiklerine kartpostal yollayanlar 'Umarız bu postanelerin sayısı artar' dedi.

Temin edilen kartpostal ve posta pulunu ücretsiz olarak vatandaşlar, uzaktaki akrabalarına yılbaşı tebriği yazıp porta kutusuna attı. Büyükçekmece'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen öğrenciler diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna attı. Sevdiklerine nostaljik bir yolla kartpostal gönderen öğrenciler duygularını şöyle ifade etti:

Almina Elif Bacıoğlu, "Geçen sene de öğretmenime göndermiştim. Bir de geçen sene anneannemler Samsun'daydı benim. Onlara da göndermiştim. Bu yıl da dayım ve yengeme gönderiyorum. Atakum Samsun'da yaşıyorlar. Sağlık, huzur, mutlulukta bulundum. Bol para kazanmalarında bulundum. Eskiden telefonlar olmadığı için böyle kartpostal gönderiyorlarmış. Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması beni çok mutlu etti. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.''

Defne Akın ise "Büyükçekmece'de yaşayan arkadaşıma yeni yıl kutlaması için kartpostal gönderiyorum. Geçen sene de göndermiştim burada. İnsanları mutlu ettirdiğini düşündüğüm için mutlu hissettiriyor. Yeni yıl huzur ve sağlık getirsin gibi dileklerde bulundum. Uzakta yaşayan kişilere internet kullanmadan eski zamanlar gibi mektup yollayabiliyoruz."

Ela Taşkan da "Kuzenime kartpostal ilk defa gönderiyorum. Bodrum'a gönderdim. Yılının mutlu ve sağlıklı geçmesini ve bir daha görüşmemizi yazdım. Başkalarıyla konuşabiliyorum. Telefonum olmasa bile konuşabiliyorum. İletişim yine de kurabiliyorum."

Etiketler : istanbul postahane kartpostal
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