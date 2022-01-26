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26 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00

Sevgi evlerindeki kızlar futbol takımı kurdu

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SİVAS'ta Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki kız çocuklarının ilgisi üzerine geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü adı altında kadın futbol takımı kuruldu.

SİVAS'ta Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki kız çocuklarının ilgisi üzerine geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü adı altında kadın futbol takımı kuruldu. Bu yıl Kadınlar 3'üncü Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan futbol takımı, şubat ayında başlayacak olan müsabakalar için eksi 10 dereceleri bulan zorlu kış koşullarına rağmen sıkı şekilde çalışıyor.

Sivas Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki kız çocuklarının futbola ilgisinin fark edilmesi üzerine kurum tarafından geçen yıl şubat ayında, bir futbol takımı kuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü adı altında kurulan kulüp, kendi bünyesindeki çocuklardan oluşan sporcuları ile çalışmalara başladı. 3'üncü Kadınlar Futbol Ligine kabul edilen futbol takımı, şubatta başlayacak maçlar için yoğun kış şartlarına rağmen çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor. Kentteki soğuk hava ve karlı zemine rağmen antrenman yapan futbolcular başarılı olmak istediklerini belirterek, gelecekte Türkiye Milli Kadın Futbol Takımı'nda oynamayı hayal ettiklerini dile getirdi.

Kızların ilgisinin farkına vararak takımı oluşturan antrenör Safiye Pınarbaşı (25), "Buraya göreve geldikten sonra bir erkek takımı kurduk. Burada erkek takımımızla antrenman yaparken kızlarımızın da ilgisini fark ettik ve birkaç kişiyle çalışmalara başladık. Daha sonra bu sayı giderek artmaya başladı. Kızlarımız istekliydi, katılım da güzel olunca 'lige katılalım' dedik. Hem çocuklarımızın antrenmanları boşa gitmesin hem de ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu göstermek amacıyla lige katılım sağladık. Yaş kategorilerimizi de artırarak hem yerel liglere hem de A Takım'a güzel bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah bu sene Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Gençlik ve Spor Kulübü'nü iyi şartlarda görmeyi planlıyoruz" dedi.

'İDDİALIYIZ'

Sıfırın altında 10 derecede antrenmanlara devam eden futbol takımının istekli olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, "Kar kış demeden çalışmalara devam ediyoruz. Çünkü iddialıyız. Kış şartlarında olmamız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çocuklarımız istekli, hedefimiz belli. Bizler de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Amaç çocuklarımıza hizmet etmek. Soğuk ya da sıcak fark etmiyor. Maçlar zaten bu aylarda başlıyor ve antrenmanlarımıza devam etmek zorundayız. Bir haftadır eksi 7 ile eksi 9 derece aralığındaki hava sıcaklığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Soğuk havada antrenman yapmak gerçekten çok zor, ellerimiz üşüyor ve konsantre olamıyoruz. Çocuklarımız istekli olunca soğuk ve kara rağmen geliyorlar, biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kız çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.

'BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR'

Kadın futboluna destek verdikleri için mutlu olduğunu belirten sporculardan Yasemin Erva Ada (15), "Bu kulüp sayesinde gelişeceğimize inanıyorum. Sürekli antrenman yapıyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve iyi bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Hedeflerimden biri milli takımda oynamak. Burada olmak çok güzel bir duygu. Maç yapıp eğleniyoruz, aynı zamanda futbolda da gelişiyoruz. Kadın futboluna destek vermek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Takım oyuncularından Meryem Bekik (15) ise, Buraya geldiğimde kızlar antrenman yapıyordu. Ben de hocamızın yanına gidip katılmak istedim. Şartlar zor da olsa antrenmanlarımızı sürdürdük. Kar kış demeyip çalışıyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Ben ileride büyük bir antrenör olmak istiyorum" dedi.

Etiketler : Sevgi evlerindeki sivas kız futbol takımı
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