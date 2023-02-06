Sevdasını işe çevirdi

İlkokul mezunu Zehra Mirioğlu, 5 çocuğunu büyüttükten sonra 'yemek yapma sevdası'nı devlet desteğiyle işe çevirdi. Şimdi birlikte çalıştığı kadınlarla, Türkiye'nin birçok yerine yöresel lezzetler gönderiyor.

ELİNİN LEZZETİNE GÜVENDİ

Hatay'da ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ancak yıllar sonra kendi ayaklarının üzerinde durmaya karar veren 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Zehra Mirioğlu, elinin lezzetine güvenerek oruk, kaytaz böreği, semirsek, katıklı ve biberli ekmek, külçe gibi kente özgü yöresel tatları yaparak pazarlama kararı aldı. Mirioğlu, "Yaptığın iş tutmaz, başaramazsın" diyenleri umursamayıp 8 yıl önce kredi için devlete başvurdu.

YÜZDE 65 HİBE DESTEĞİ ALDI

Yüzde 65 hibe desteği alarak Şemun Antakya Yöresel Lezzetler firmasını açan Mirioğlu, kısa sürede işlerini büyüterek yaptığı yöresel lezzetleri Türkiye'nin çok sayıda kentine göndermeye başladı. 7 kadına da istihdam sağlayan Zehra Mirioğlu "Eskiden kız çocuklarını okutmazlardı, ev ve yemek işleri öğretilirdi. Rahmetli annem sağ olsun, her şeyi öğretmişti bana. Belki o yüzden yemek yapma sevdalısı oldum" dedi.

Herkes bizimle çalışmak istiyor

Üretimde kullandıkları süt, peynir, maydanoz, ıspanak gibi malzemeleri de kadın üreticilerden alarak birçok kadına gelir sağladıklarını belirten Zehra Mirioğlu "Oteller, restoranlar, market zincirleri bizim müşterilerimiz oldu. Şimdi herkes başvuruyor ve bizimle çalışmak istiyor" diye konuştu.